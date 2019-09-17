حمدوك وجعفر يبحثان تعزيز التعاون

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أمس (الإثنين) في مكتبه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر. وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين، في المجالات كافة.
وقال السفير جعفر، إنه نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة المملكة بمناسبة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، كما سلمه دعوة رسمية لزيارة المملكة.
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