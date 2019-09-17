شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: وفاة 7 أشخاص وإصابة 2 في حريق «الجرادية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) توفي 7 أشخاص وأصيب اثنان آخران في حريق اندلع في عمارة سكنية في حي الجرادية بالرياض. وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وعمل الدفاع المدني على إخلاء المبنى من السكان وإخماد النيران. وقدم الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامه للدفاع المدني تلقى بلاغا فجر أمس من أحد المواطنين يفيد بانبعاث أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق اندلع في شقة بالطابق الأرضي في عمارة مكونة من طابقين، إذ تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة بتشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة. وأشارت المديرية إلى أن فرق الدفاع المدني عملت فورا على إخراج الموجودين في الشقة وعددهم 9 أشخاص، وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة، إذ أعلنت وفاة 7 أشخاص من قبل الفرق الطبية بعد الكشف عليهم، وإصابة شخصين نقلا للمستشفى، وتمت إحالة الحادثة للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

توفي 7 أشخاص وأصيب اثنان آخران في حريق اندلع في عمارة سكنية في حي الجرادية بالرياض. وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وعمل الدفاع المدني على إخلاء المبنى من السكان وإخماد النيران. وقدم الهلال الأحمر الإسعافات الأولية للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامه للدفاع المدني تلقى بلاغا فجر أمس من أحد المواطنين يفيد بانبعاث أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الجرادية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق اندلع في شقة بالطابق الأرضي في عمارة مكونة من طابقين، إذ تسببت طبيعة الأثاث المحترق في مقدمة الشقة بتشبع سريع للموقع من الأدخنة الكثيفة. وأشارت المديرية إلى أن فرق الدفاع المدني عملت فورا على إخراج الموجودين في الشقة وعددهم 9 أشخاص، وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة، إذ أعلنت وفاة 7 أشخاص من قبل الفرق الطبية بعد الكشف عليهم، وإصابة شخصين نقلا للمستشفى، وتمت إحالة الحادثة للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

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