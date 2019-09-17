شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إزالة عربات الجائلين بطريق مكة القديم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الجنوب الفرعية أمس الأول، عددا من عربات الباعة الجائلين بطريق مكة القديم في حي العدل، ضمن جهود أمانة جدة لمعالجة مظاهر التلوث البصري.

وأفاد وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، أن الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين التابعة لبلدية الجنوب الفرعية أثمرت عن رصد عدد من عربات الخضار والفواكه المخالفة، وباعة جائلين على طريق مكة القديم بحي العدل، وتمت إزالة العربات المخالفة، ورفع جميع الصناديق الخشبية، وسحب الناقلات المستخدمة لهذا الشأن. وأكد الزهراني استمرارية متابعة المواقع بصفة دورية لحين القضاء على هذه الظاهرة.