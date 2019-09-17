شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يفتتح «لقاءات جدة».. ويبارك اتفاقيتي «الموارد البشرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، افتتح محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الإثنين) «ملتقى لقاءات جدة 2019»، بحضور نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتنمية البشرية، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وجال الأمير مشعل بن ماجد في أركان المعرض المعدّ بهذه المناسبة، واستمع لشرح عن مسارات الباحثين عن العمل والشرائح المستهدفة المستفيدة، والخدمـات المباشرة والموجهة لكل فئة. وبارك توقيع اتفاقيتين لصندوق تنمية الموارد البشرية مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بما يخدم التوظيف وتنمية الكوادر البشرية. عقب ذلك تحدّث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد السديري عن أهداف الملتقى وما يقدمه من خدمات وفرص وظيفية للباحثين عن عمل وخلافهم، والمسارات والشرائح المستفيدة في ظل رؤية المملكة 2030. وكرّم محافظ جدة في ختام حفل الافتتاح الشركاء ورعاة الملتقى، كما قُدّمت له هدية تذكارية من صندوق تنمية الموارد البشرية بهذه المناسبة.