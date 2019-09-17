شكرا لقرائتكم خبر عن هيكل جديد لجامعة «الإمام الإسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أقرت اللجنة المؤقتة للتعليم العالي برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الهيكل الجديد لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أقرت اللجنة المؤقتة للتعليم العالي برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الهيكل الجديد لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وجاء إعداد الهيكل الجديد للجامعة بناءً على مراجعة شاملة لهيكلة الجامعة ومهام وأدوار وصلاحيات جميع وكالات الجامعة وإدارات العموم، وبعد إجراء مقارنات مرجعية لكثير من الجامعات المحلية، وفي ظل الدور الحالي للجامعة وإسهامها مع بقية جامعات المملكة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المتعلقة برفع كفاءة التعليم العالي وكفاءة الخريجين للإسهام في تلبية متطلبات سوق العمل في المرحلة القادمة، إضافة إلى تلبية متطلبات الاعتماد المؤسسي وتنفيذ التوصيات وخطط التحسين المقرَّة من اللجنة العليا للجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة.



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