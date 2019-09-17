خادم الحرمين يعزي رئيس الكونغو في ضحايا القطار

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدي إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لرئيس الكونغو الديموقراطية فليكس تشيسكيدي إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق الكونغو الديموقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم وشعب الكونغو الديموقراطية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».



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