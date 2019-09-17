شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يواسي تشيسكيدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي إثر نبأ الوفيات والإصابات التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره. وقال ولي العهد: «بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».



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