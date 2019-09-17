شكرا لقرائتكم خبر عن فهد آل ثاني لـ«الخليج 365»: القطريون محتقنون.. والنظام يخدم المشروع الفارسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

* سلطة تميم «صورية» وعداؤه للسعودية والخليج ممنهج ومدروس * حمد بن جاسم كرت محترق وتم إلقاؤه في سلة المهملات

كشف أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، لـ "الخليج 365" وجود حالة من الاحتقان والتوتر لدى القطريين وتكميم نظام الحمدين للأفواه. وأشار إلى أن النظام يعلم أنه لا يحظى بقبول شعبي، وأنه تحول لنظام بوليسي ويستخدم أجهزة الدولة لأغراض شخصية وكسلطة خاصة لأشخاص معينين داخل النظام. ولفت آل ثاني إلى أن النظام القطري استخدم اسم قطر لتنفيذ أجندة إيران ولخدمة المشروع الفارسي. مشيراً إلى أن عِداء النظام القطري لدول الخليج ممنهج ومدروس وبدأ منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده والسبب الرئيسي للعداء هو عدم قبول دول الخليج للانقلاب. وأرجع تمسك النظام القطري بجماعة الإخوان المسلمين لوجود توافق في المصالح بين الطرفين جعلت كلاً منهم يعمل مع الآخر. وأبان آل ثاني، أن حمد بن خليفة هو من ورط حمد بن جاسم في فضيحة بنك باركليز، منوهاً بأن النظام القطري لايثق بالقطريين سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• مع دخول قطر في أزمات عدة لايزال النظام يُكابر في حل الأزمة التي اختلقها مع الدول الرباعية، من وجهة نظركم لماذا؟

•• النظام القطري وقع ضحية لأفعاله المخزية ولم يدر بخلدهم أبدًا أن السحر سينقلب على الساحر، يعلم النظام جيدًا أنه لا يحظى بقبول شعبي وتأييد في الأوساط القطرية، وأن الشعب القطري محتقن ضدهم لذلك يخافون من الاعتراف بالمطالب الثلاثة عشر ولا يرغبون في القبول بها «بشكل علني» لأن مجرد القبول بها علنًا سيجعل وضعهم أكثر تعقيدًا أمام المواطنين، أنا أتكلم الآن «من وجهة نظرهم» وسيسبب هذا الاعتراف بمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب والاعتراف بخطئهم الفادح طوال العقود الماضية بزيادة في الاحتقان الشعبي وسيلومهم جزء كبير من مؤيديهم وهم قلة قليلة أساسًا وسيحملونهم «مسؤولية الأضرار».

أكثر من جناح

• يُقال إن وجود أمير قطر (تميم) (صوري) في الحكم، إذًا من يدير الحكم في قطر؟

•• الآن النظام القطري فيه أكثر من جناح من الجنسين وتميم وجوده صوري «إلى حدٍ ما» لكن استمراره على خطى المجرمين وتأكيده للأعمال الإجرامية إضافة إلى إصداره شخصيًا قرارات جديدة تخدم مخططاتهم الإجرامية جعلنا نؤكد وبقوة أنه أحد أفراد العصابة، نحن نعتبر حاليًا أن الإدارة لتميم ونحمله المسؤولية لكننا متأكدون أن هناك نفوذًا صارخًا لأجنحة أخرى تستطيع منع تميم من التوحد بالقرار في بعض الأحيان.

ناقض العهود والمواثيق

• ما تفسيراتك للعداء التي مارسها النظام القطري ومازال يمارسها ضد السعودية ودول الخليج؟

•• عِداء النظام القطري ممنهج ومدروس بدأ منذ اليوم الأول لانقلاب حمد بن خليفة على والده والسبب الرئيسي للعداء عدم قبول دول الخليج بهذا الانقلاب، وهذا التصرف المخزي من الابن تجاه والده مما جعل والده يحاول العودة للحكم وكاد أن ينجح ولكن إرادة الله فوق كل شيء، منذ ذلك الحين وحقد حمد بن خليفة لا ينضب أبدًا حتى بعد استقرار العلاقات مع الخليج، إضافة إلى أنه أصبح منذ تلك اللحظة معروفًا لدى كل أسرة آل ثاني بحقده الشديد وبنقضه للمواثيق والعهود.

احتقان وتكميم أفواه

• من خلال تواصلكم مع الأصدقاء والأقارب في قطر، كيف يصفون لكم الوضع هناك؟

•• هناك حالة من الاحتقان والتوتر وتكميم للأفواه وهذا مبشر بقرب سقوط الزمرة الفاسدة بإذن الله، فهناك جزء كبير من مؤيدينا في الداخل وبقرب النظام نفسه ينقلون لنا الحالة السيئة التي وصل إليها النظام والأحداث بشكل عام، بعض مؤيدينا معلومين لدى النظام وممنوع حاليًا من السفر والبعض الآخر غير معلومين ونحن نستفيد من وجودهم بالداخل.

نشر الفتن والخراب

• لماذا تعتبر قطر حاضنة لجماعة الإخوان؟

•• هناك توافق في المصالح بين الطرفين جعلت كلاً منهما يعمل مع الآخر، كلاهما يسعى للنفوذ والسلطة في خارج محيطه وبشكل غير نظامي ويسعون لتخريب الدول عبر تصدير الثورات إليها ونشر الفتن والخراب وتأجيج الشباب لتهيئة الجو والفرصة المناسبة للدخول في تلك الدول بشكل أسرع.

علاقة الحلف الثلاثي

• ما سر العلاقة الحميمة بين قطر وتركيا وإيران؟

•• إذا كنت عدوًا لعدوي فأنت صديقي، هذا مبدأ معروف وقائم وكل هؤلاء يشتركون في عداوة السعودية تحديدًا والخليج والعرب عمومًا. وللأسف النظام القطري استخدم اسم قطر لتنفيذ أجندة إيران ولخدمة المشروع الفارسي ولتنفيذ أحلام العثمانيين الجدد.

لماذا يدعمون الارهاب؟

• كثيرون يتساءلون عن سر حرص قطر على دعم الجماعات الإرهابية؟

•• لا يوجد قانون دولي أو أعراف أو تقاليد أو دين يؤيد إسقاط الأنظمة وتفكيك الدول والتحريض على العنف، لذلك لن يُسمح لأي دولة بالقيام بهذه المهمة بطريقة علنية ونظامية وبالتالي لم يعد أمام هذا النظام سوى اللجوء للمرتزقة والإرهابيين لأنهم هم الوسيلة الوحيدة على الأرض التي يمكن الاعتماد عليها للتخريب، ولعل أقرب مثال على ذلك تفجيرات مقديشو الأخيرة في الصومال التي ثبت بالأدلة وبالتسجيلات الصوتية وباعتراف النظام القطري عبر حساب التواصل الحكومي تورطهم فيها.

سر الحقد الدفين

• ما سر حقد النظام القطري على الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص؟

•• لأنهم يتبعون الشيطان ويتبعون الباطل، والسعودية تقف مع الحق دائمًا ولم ترض ما فعله حمد بأبيه، ومن وجهة نظري صفة «الحقد» نفسها تعود لشخصية حمد بن خليفة نفسه وحمد بن جاسم.

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دعنا نتحدث بصراحة، عندما ينعدم التقوى من قلب الشخص فلا نستغرب أن يستحوذ الشيطان على قلبه ويبتليه الله بالحقد والحسد والطمع والجشع والكذب والنفاق، وهذه كلها صفات متأصلة في الحمدين جعلت الشيطان يستحوذ عليهم وجعلتهم مطية لإبليس وجعلتهم يحلمون أحلام يقظة وأيضًا جعلت الأعداء يستخدمونهم لطعن جسد الأمة والغدر بها.

منذ عقود حدثت خلافات بسيطة تحدث حتى بين الإخوة في البيت الواحد، ولكن من كان في قلبه مرض سيمتطيه الشيطان كما ذكرت لك وسيعظم في نفسه تلك النزاعات ويجعل منها شرارة ينطلق منها الإجرام والخراب، للأمانة كان إخواننا في الخليج عامةً والسعودية خصوصًا حكماء وغاية في التسامح وغض الطرف أثناء تلك الخلافات ولكن من كان في قلبه مرض سيستمر في الحقد والبغض ومحاولة الانتقام حتى بعد حل المشكلة.

من يدير قناة الجزيرة؟

• من يدير قناة الجزيرة القطرية، ولماذا تركز عداءها على السعودية؟

•• يجب أن نذكر هنا أن قناة الجزيرة هي لسان أمير قطر ونحن متأكدون أن مالكها الحقيقي رسميًا هو من يكون في منصب الأمير، وهناك تقارير أمريكية حديثة أثبتت ذلك، وما دامت هذه القناة تحت ملك تميم ووالده من قبله فإنه يتضح للجميع لماذا تركز على السعودية، يجب أن لا ننسى هنا أن قناة الجزيرة لم تعد تؤدي هذا الدور بمفردها كما كانت في الماضي فهناك أكثر من 40 قناة تساندها الآن وتقع تحت سيطرة النظام القطري مباشرة وبعضها مذكورة بالاسم في المطالب الثلاثة عشر للدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كرت محترق

• يُطالعنا حمد بن جاسم بين فترة وأخرى بتغريدات عن الوضع الراهن بالمنطقة، كيف تقرأون تلك التغريدات؟

•• يجب أن يعلم الجميع أن حمد بن جاسم كرت محترق وتم إلقاؤه في سلة المهملات، لدينا معلومات من مصادر خاصة ومقربة منذ زمن أن حمد بن خليفة هو من ورط حمد بن جاسم في فضيحة بنك باركليز وأغراه بالمال لكي يقع بالفخ ومن ثم يستخدم الكرت ضده ويبعده عن «أحلام الحكم»، وحمد بن جاسم في كل حديثه يكذب ويعلم أنه يكذب ويعلم أننا نعلم أنه يكذب، هو يرى في نفسه أنه مهندس سياسي مخضرم وهو في الحقيقة أحد المجرمين الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء ولكن مازال يحظى بنفوذ واسع داخل الدوحة في كافة مفاصل الدولة.

يخون التحالف العربي

• يتردد أن قطر تقوم بخيانة التحالف العربي باليمن.. كيف ذلك؟

•• في الحقيقة هي قامت بذلك ومازالت مستمرة في الخيانة سواءً في التحالف أو خارج إطار التحالف، وكما يعلم الجميع ليس لدى هذا النظام سيادة حقيقية، عندما انطلقت عاصفة الحزم في 2015 كان النظام القطري لا يرغب بالمشاركة وفي نفس الوقت لا يستطيع مواجهة السعودية واستغل النظام القطري المشاركة ليقوم بدور العميل السري أو الجاسوس مع أعداء التحالف العربي الذين هم أعداء الإسلام والمسلمين. ولا ننسى الحادثة الشهيرة لاستشهاد العشرات من إخواننا الإماراتيين إضافة إلى الشهداء من السعودية والبحرين وباقي دول التحالف العربي الذين يدافعون عن أوطاننا ضد النفوذ الايراني.

تنفيذ الأجندة الشخصية

• كيف ترون تورط المخابرات القطرية في الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر خالد بن حمد في الولايات المتحدة الأمريكية؟

•• ذكرنا سابقًا في أكثر من مناسبة أن هذا النظام بوليسي ويستخدم أجهزة الدولة لأغراض شخصية وكسلطة خاصة لأشخاص معينين داخل النظام نفسه وهذا يدل على الظلم وعدم العدل.

والمخابرات القطرية تورطت ليس خارجيًا فحسب بل حتى في الداخل القطري مع المواطنين على سبيل المثال لا الحصر ما حدث مع أبنائنا وإخواننا قبيلة الغفران ومع أفراد من أسرتنا آل ثاني.. طبعًا هذه القوات سواءً كانوا مخابرات أو ما يسمى بالخويا يعملون على تنفيذ رغبات أشخاص معروفين لدينا داخل هذه العصابة ولتنفيذ أجندة شخصية لهؤلاء الأشخاص الذين هم جزء من عصابة النظام القطري.

• كيف ترون الإصلاحات والنهضة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان؟

•• أنا شخصيًا معجب بأخي الأمير محمد بن سلمان ويشرفني أنني قد التقيت به أكثر من مرة في أكثر من مناسبة ولاشك أنه مكسب كبير لوطنه والمنطقة ككل، حتى نحن كخليجيين نحتاج لمثل هذا القائد في هذه المرحلة بالذات. يقوم الأمير محمد بأعمال جبارة ومشاريع في كل أنحاء المملكة في شتى المجالات، ولا ننسى محاربته للفساد بحزم وبدون تفريق أو تمييز وهذا أمر في غاية الأهمية لأنه لايمكن لأي بلد أن يتقدم ويتطور بدون محاربة جادة للفساد والفاسدين، نسأل الله له التوفيق والنجاح دائمًا.

مصطلح مرفوض

• ما تعليقكم على مصطلح «حصار» الذي أطلقه النظام القطري كوصف للمقاطعة؟

•• بصراحة هذا المصطلح يدعو للسخرية ولم تقبله الأوساط الاجتماعية والدولية حيث رفضه الاتحاد الأوروبي ورفضته روسيا مبكرًا وكل الدول، لكن بما أننا جميعًا نتحدث العربية أطلب منهم قبل إطلاق المصطلحات التأكد من معانيها في معاجم اللغة على الأقل.

• ماذا تقول للمواطن القطري؟

•• أنا قلت أكثر من مرة أن المواطن القطري أكبر الخاسرين بسبب هذا النظام وأطلب منهم الآن أن يسألوا النظام القطري عن سبب إنشاء «المؤسسة العربية للديمقراطية»، «ملتقى النهضة»، «أكاديمية التغيير» و«مركز حرية الإعلام» وغيرها الكثير.. أسألوهم أو ابحثوا عن نشاطها وستعلمون يقينًا بالأدلة القاطعة أن الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب كانت حليمة في قرارها.

• ما سبب إدخال قوات إيرانية وتركية لقطر بالرغم من وجود أكثر من عشرة آلاف جندي أمريكي في الأراضي القطرية؟

•• السبب هو عدم ثقة النظام بالقطريين سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين. النظام يعلم أنه غير مرغوب فيه لقيادة قطر بسبب دوره التخريبي في الخليج والمنطقة والعالم وبسبب إهدار ثروات ومقدرات الوطن التي لو تم صرفها في أوجهها الصحيحة لكانت ستغني الميزانية عن العجز الحالي بل وسيكون هناك فائض ضخم وسيكون لدينا صندوق سيادي لا مثيل له، ولكن تم استخدام تلك الثروات الهائلة في تأجيج الثورات والتخطيط لها منذ عقود وها هي نتائجها.. أطفال يتامى ونساءٌ ثكالى وأرامل ومشردون وتجاوزنا المليون شهيد في هذه الثورات التي كان سببها هذه العصابة الفاسدة المجرمة.

ابتزاز خبيث

• هناك عدد من المقربين للنظام وأيضًا من آل ثاني مطلوبون دوليًا، ما تعليقكم على هذا الأمر؟

•• النظام القطري يورط بخبث شديد بعض الأشخاص المقربين منه لكي يكونوا هم المنقذين الوحيدين لهذا المتورط ولكي لا يخرج عن طاعتهم ولا يرى إلا عصابة الحمدين كمنقذ له ولكي لا يفشي أسرارهم وحتى في حال سقط النظام سيكون هذا الضحية مسجونا أو مطلوبا دوليًا لا يستطيع الحديث أو السفر هذا التصرف هو ابتزاز خبيث يقوم به الحمدين ضد بعض المقربين منهم الذين وقعت بين يديهم أسرار عصابة الحمدين.