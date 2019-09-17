شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: بومبيو أكد أن الهجوم على أرامكو ليس من أراضينا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أكدت الحكومة العراقية في بيان (الإثنين) أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أن معلومات أمريكا تؤكد بيان حكومة بغداد بأن الهجمات على منشآت نفط سعودية لم تنطلق من العراق.

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أعلن في وقت سابق الإثنين، أنه تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي، حيث جرى بحث الأحداث الأخيرة في السعودية، وقيّم الطرفان موقفهما من الأزمة الراهنة واتفقا على التعاون في تبادل المعلومات.

إلى ذلك، شدد عبدالمهدي على أن مهمة العراق هي الحفاظ على أمنه واستقراره وتجنب أية خطوة للتصعيد ومنع استخدام أراضيه ضد أية دولة مجاورة أو شقيقة أو صديقة.

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يذكر أن العراق نفى الأحد، استخدام أراضيه في شن هجمات على منشأتي نفط في السعودية عطلت أكثر من نصف إنتاج المملكة من الخام.

وجاء النفي بعد أن نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية عن مصدر مطلع قوله، إن الهجوم تم بواسطة طائرات «درون» أقلعت من العراق وليست من اليمن.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في حينه «أن العراق ينفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المُسيّرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، والحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور، وقد شكلت لجنة من الأطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات».