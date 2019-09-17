السعودية اليوم / اليمن من عنف الميليشيات



جنيف 17 محرم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

تحالف رصد يطالب مجلس حقوق الانسان بحماية أطفال اليمن من عنف الميليشيات طالب التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أطفال اليمن من انتهاكات ميليشيات الحوثي .

وفِي كلمة ألقتها اليوم عضوة التحالف الناشطة الحقوقية مواهب الحمزي ، واستنادا إلى الأولويات التي يتبناها المجلس بشأن حالات النزاع وانعدام الأمن سلطت الضوء علي ان واقع الأطفال في اليمن يتعارض مع الاعتراف الدولي بحقهم في الكرامة والعيش في مأمن من العنف والخوف. حيث امعنت الميليشيا الحوثية في إقحام اطفال اليمن بالصراع بشكل متعمد فعرضوا الاطفال للقتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف ومهاجمة المدارس والحرمان من المساعدات الانسانية. واشارت الي التقارير الدولية التي اكدت ارتكاب اكثر من 12000 انتهاكا جسيما بحق الاطفال تنفرد بارتكابه الميليشيا الحوثية، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها اكثر من 900 مؤسسة تعليمية بسبب تعمد الميليشيا الحوثية قصفها او تدميرها او تحويلها الى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة او استخدامها كسجون خاصة، مما منع الآلاف من الطلاب من الحصول على التعليم في ظروف آمنة. ودعت المجتمع الدولي الي التحرك السريع والفعال لوقف هذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية ضد اطفال اليمن تنفيذا للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ، وضرورة العمل على إيجاد آلية لإجبار الجهات الفاعلة من غير الدول كما هو واقع الميليشيا على الالتزام بهذه الاتفاقيات ووقف العنف الممنهج ضد الأطفال.

//انتهي//

04:08ت م

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