أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات في مصر بعد تراجع الدولار

فيما شكك عدد كبير من مستخدمي السيارات من تأثر القطاع في مصر بهبوط سعر الدولار مؤخرا على الأسعار، بدأت بالفعل بعض طرازات "الملاكي" في مصر تعرف طريقها نحو الهبوط، فضلا عن الأثر القوى لحملة مقاطعة شراء السيارات المعروفة بـ"خليها تصدى".

وأفصح عدد من وكلاء العلامات التجارية مؤخرا عن تعديلات بالقوائم السعرية لبعض السيارات "الزيرو" موديل 2019 و2020 المتاحة في السوق المصري.

في التقرير التالي نستعرض أرخص 5 سيارات "زيرو" تباع في السوق المصري، والتي جاءت كتالي..



زوتي Z100 الصينية

تتصدر "زوتي Z100" الصينية قائمة السيارات الأرخص في مصر، بسعر 131.5 ألف جنيه، حيث أعلنت مجموعة "IFG" أوتوموتيف للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة "زوتي" الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار "Z100" الهاتشباك رباعية الأبواب الصغيرة موديل 2020، بنحو 5500 جنيه في أغسطس/أب الماضي.

ويقدم وكيل "زوتي" السيارة "Z100" في مصر بفئة واحدة من التجهيزات بطول 3559 مم وعرض 1620 مم وارتفاع 1476 مم.

وزودت السيارة الصغيرة بمحرك "TNN3G10K" مكون من 3 أسطوانات سعة 1.0 لتر بقوة 68 حصانا، عزم أقصى 90 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم، وبذلك فهي تعد واحدة من أكثر السيارات توفيرًا للوقود المتاحة بالسوق المحلي.



سوزوكي ألتو اليابانية



"سوزوكي ألتو" اليابانية المتاحة في السوق المصري بمحرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي، بقوة 47 حصانًا، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر.

Advertisements

وتأتى "سوزوكي ألتو" اليابانية طراز 2019 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 133.9 ألف جنيه.

"ألتو" اليابانية تأتي دون وسائد هوائية، وغير مجهزة بأي نظام لمساعدة الفرامل.

لادا جرانتا الروسية



المنتج المفضل لمجموعة الأمل في مصر أصبحت تنافس السيارة الصينينة "بي واي دي"، إنها "لادا جرانتا" موديل 2020 المطروحة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعمل بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 88 حصانا، وسرعة قصوى 172 كم/س، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي لـ"لادا جرانتا" 143 ألف جنيه.



شيفرولية لانوس



تنتمي "شيفرولية لانوس" إلى فئة السيارات السيدان صغيرة الحجم الاقتصادية، وهي مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانا، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وتبدأ أسعار لانوس موديل 2020 في السوق المصري من 166.400 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية 171.6 ألف جنيه.



شيري أريزو 5

تعد "شيرو أريزو 5" أحدث السيارات المجمعة في مصر من قبل مجموعة "جي بي أوتو" وكيل العلامة الصينية في مصر.

وتراجعت أسعار "أريزو 5" بقوة بعد قرار تجميعها بمصر، إذ أصبحت أسعارها تبدأ من 168.900 جنيه للفئة القياسية ويصل سعر الفئة الكاملة 202.9 ألف جنيه.

وتقدم "أريزو 5" المحلية موديل 2020 بثلاث فئات من التجهيزات جميعها مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصانا ويرتبط بناقل حركة يدوي من 7 سرعات في الفئة القياسية، أما الفئتان الثانية والثالثة فتقدم بناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.