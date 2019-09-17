- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أسعار النفط تقفز نحو 15 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسعار النفط تقفز نحو 15 %
متابعات الخليج 365 - متابعة
أغلق النفط مرتفعًا نحو 15%، أمس الاثنين، مع تسجيل برنت أكبر قفزة له فيما يربو على 30 عامًا وبأحجام تداول قياسية.
وتحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 69.02 دولار للبرميل، مرتفعًا 8.80 دولار بما يعادل 14.6 بالمائة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 1988 على الأقل.
وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 62.90 دولار للبرميل، مرتفعة 8.05 دولار أو 14.7 بالمائة، في أكبر زيادة مئوية ليوم واحد منذ ديسمبر 2008.
وزاد حجم التداولات أيضًا، لتتجاوز عقود برنت المليوني قطعة، في حجم تداول يومي قياسي مرتفع، حسبما قالت ربيكا ميتشل المتحدثة باسم بورصة إنتركونتيننتال.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تقفز نحو 15 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.