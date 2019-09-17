شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وعبر الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.



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