شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويت. تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويت. وعبر ولي عهد الكويت خلال الاتصال عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.



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