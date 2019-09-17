، رابطة العالم الإسلامي: منظمات وهيئات إسلامية تؤكد وقوفها مع السعودية ضد الهجوم الإرهابي على "أرامكو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبَّرت عن ثقتها الكاملة بأن المملكة قادرة على صد أي عدوان واعتداء

أكد عدد من المنظمات والهيئات الإسلامية العالمية لرابطة العالم الإسلامي وقوفها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد العدوان الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

وشددت تلك الجهات في رسائل وبرقيات، بعثتها للرابطة، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من أمن واستقرار السعودية والطاقة العالمية لها طابع إجرامي متأصل الشر، ترفضه كل الشرائع الإلهية والقوانين والمبادئ الدولية.

واستنكرت الاستهتار الذي أظهرته الجهة المعتدية بحياة الأبرياء وبمصالح السعودية ودول العالم، باستهدافها مرافق حيوية، تمثل عصبًا للاقتصاد الدولي.

كما أكدت ثقتها الكاملة بالمملكة العربية السعودية في التصدي للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، وأنها الأنموذج العالمي الماثل بالشاهد الحي في مواجهة الإرهاب.

وثمنت تلك المنظمات والهيئات الإسلامية الدور الإسلامي والإنساني الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية باعتبارها قِبلة المسلمين، ومهوى أفئدتهم، ومحل تطلعاتهم.

وتعهدت بالوقوف صفًّا واحدًا مع السعودية إزاء تلك الأعمال الإرهابية، وعبّرت عن ثقتها الكاملة بأن المملكة العربية السعودية قادرة على صد أي عدوان واعتداء، وأنها ستظل -بمشيئة الله تعالى- على الدوام واحة أمن وسلام.