محمد بن مسعود - الدمام - تسلّم الدكتور هشام العمودي اليوم الاثنين أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية، حيث تسلمها من مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الغربية جمال بالخيور. "العمودي" يتسلم أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-17 تسلّم الدكتور هشام العمودي اليوم الاثنين أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية، حيث تسلمها من مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الغربية جمال بالخيور. 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 Advertisements 12:20 AM تسلّم الدكتور هشام العمودي اليوم الاثنين أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية، حيث تسلمها من مدير عام فرع وزارة الخارجية بالمنطقة الغربية جمال بالخيور. ، "العمودي" يتسلم أوراق اعتماده قنصلاً فخريًا لمنغوليا في السعودية ،

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