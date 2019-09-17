فعاليات ‎#اليوم_الوطني للمملكة 89

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. ‏هيئة الترفيه تعلن عن فعاليات ‎#اليوم_الوطني للمملكة التي ستقام في جميع مناطق المملكة،من 19 إلى 23 سبتمبر وتشمل الألعاب النارية والمهرجانات والعروض العالمية،بالإضافة إلى ملتقيات الهمة وتجارب السعودية وإبراز الأحداث الملهمة للشباب. ‎







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