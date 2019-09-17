رئيس «العلاقات الخارجية» بالكونجرس: أي اعتداء إيراني سيُواجَه برد ساحق

صرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي، السيناتور جيم ريش، اليوم الإثنين، قائلًا: «إن أي اعتداء إيراني على قواتنا سيواجه برد ساحق»، فيما رجَحت الاستخبارات الأمريكية أن تكون إيران وراء الهجوم على منشآتي النفط التابعتين لشركة «أرامكو».

ونقلت شبكة «سي إن إن»، عن مسؤول أمريكي (لم تعلن عن اسمه)، القول إن «المعلومات الاستخباراتية تُرجح انطلاق الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو من داخل إيران».

وأكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع السعودية عقب هجوم «أرامكو». وقد أدان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، ما أسماه «هجوم إيران على المملكة العربية السعودية»، في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال بيري، الإثنين، إن هذا السلوك غير مقبول، وإن إيران تتحمل المسؤولية عن هذا العمل، مضيفًا: ما من شك في أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي.

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من ناحيتها، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة أبلغت المملكة أن إيران مصدر الهجوم على معملي «أرامكو» السبت. وبحسب الصحيفة، أكد مسؤولون أمريكيون أن معلومات مخابراتية تشير إلى أن إيران كانت مصدر الهجوم على معملي بقيق وخريص في السعودية، وقد أبلغ المسؤولون الأمريكيون السعودية بهذا الأمر.

وكان مسؤولون في الإدارة الأمريكية، أكدوا لمسؤولين عراقيين أن الهجوم لم ينطلق من أراضيهم، كما رفضت واشنطن زعم الحوثيين أنهم من أطلق هذا الهجوم.

وأسفرت الهجمات، التي ادعى الحوثيون أنهم وراءها، السبت، عن اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة؛ حيث يوجد حقل نفطي كبير في شرق السعودية.