ترامب يعد بالإعلان قريبًا عن مصدر الهجوم على منشأتي أرامكو

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإعلان قريبًا عن مصدر الاعتداءات على منشأتي النفط في المملكة العربية السعودية.
وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولون أمريكيون آخرون سيتوجهون قريبا إلى المملكة.
وأشار إلى أن «واشنطن لا تريد الحرب لكنها مستعدة لكل الخيارات»، مؤكدًا أن «أمريكا مستعدة لأي نزاع أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ».
وأكد الرئيس الأمريكي ترمب أن الخيار الدبلوماسي لم يستنفد بعد مع إيران.
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