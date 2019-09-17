اختتام مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل في فرنسا

أختتم مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل، أمس الأحد، في بلدة جانفري بضواحي باريس، ويُعد أول مهرجان دولي للإبل في أوروبا.

وأُقيم المهرجان لمدة يومين، برعاية من المنظمة الدولية للإبل التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيس نادي الإبل، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ممثلة في محافظ بلدة جانفري وجميع إداراتها الحكومية والاتحاد الفرنسي للإبل.

وتنوعت أنشطة المهرجان ما بين ملتقٍ علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل وللتعريف بثقافة الإبل، وكذلك معرض لمنتجات الإبل وعروض للإبل أمام الجمهور، إضافة إلى سباق أوروبي للهجن.

حضر افتتاح المهرجان وفعالياته محافظ بلدة جانفري السيد كريستيان، يرافقه مدير بلدية جانفري وممثل من الغرفة التجارية الفرنسية ورئيس الاتحاد الفرنسي للإبل والدكتور مبارك السويلم أمين عام المنظمة الدولية للإبل وخالد أبوحيمد، الرئيس التنفيذي لنادي الإبل .

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وبهذه المناسبة، أوضح الشيخ فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل، أن رعاية ووجود المنظمة الدولية للإبل في أول مهرجان أوروبي للإبل هو ضمن جهود وأهداف وخطة المنظمة الاستراتيجية لدعم وتطوير ثقافة وأنشطة الإبل في العالم.

وتابع: «أعتبر هذا المهرجان لحظة تاريخية لبدء ثقافة مهرجانات الإبل في أوروبا، وسنعمل على تطويره سنويًّا»، مُشيرًا إلى أن هذا العمل امتداد لما تم عمله في مؤتمر دول آسيا الوسطى الذي نظم في شهر أغسطس الماضي في قيزغستان.

وأضاف بن حثلين: «هناك المزيد من المبادرات الدولية ستعلن قريبًا، مؤكدًا أن جهود المنظمة ومبادراتها ما كانت لتنطلق لولا توفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين وتوجيه ومساندة ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل».

وأشار إلى أن المنظمة تحظى برعاية ولي العهد، كون المملكة هي دولة المقر للمنظمة.