ختام ورشة القيادة الآمنة بالباحة

رعى أمير الباحة الأمير حسام بن سعود أمس، الحفل الختامي لورشة عمل بعنوان «القيادة الآمنة على طرق الباحة»، وينظمها فرع وزارة النقل بالمنطقة، بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق، وذلك بمركز الأمير حسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة.

وأكد مدير فرع وزارة النقل بالباحة مسفر مصلح المالكي، أن القيادة الآمنة على طرق الباحة عنوان ومسؤولية وتحدٍّ لا يمكن أن يتحملها جزء من المجتمع منفردا دون الآخر.

وأشار المالكي إلى أن الورشة استهدفت جانبين النظري والعملي، وأن هناك فريق خبراء الآن يقوم بدراسة المواقع الحرجة التي تكثر فيها الحوادث، مبينا «لدينا مشاريع لرفع سلامة الطرق وتبلغ قيمتها 20 مليونا نعمل فيها على إصلاحات الطرق، وقد بدأ في هذا المشروع خلال الأشهر الماضية، وهي تتمثل في عمل الدهانات واللوحات الإرشادية وبعض الحمايات، وهو مشروع منفصل عن مشاريع الصيانة».