الشؤون البلدية تحدث مواصفات مشاريع تمديد المرافق

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون الفنية المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة المحدثة الهادفة لنقل وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية الحديثة، التي تؤدي إلى رفع مستوى جودة تنفيذ الأعمال المدنية وتقليل الآثار السلبية لها على الطرق والشوارع، وضمان السلامة المرورية والمظهر العام لمدن ومحافظات المملكة.

تطوير شبكة الطرق

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية وخطة شاملة لتحسين وتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن، وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، بهدف المحافظة على صلاحيتها وسلامتها حيث تتضمن توحيد المواصفات وتنظيم الإجراءات في سبيل رفع الجودة الفنية.

تطوير

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن دراسة تحديث المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة شملت تطوير منظومتي إصدار تصاريح الحفر ومراقبة الجودة، وتضمين طرق الحفر الحديثة وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية.

وتضمنت المواصفات المحدثة الاشتراطات والإجراءات التنظيمية لإصدار تصاريح الحفر لتمديد المرافق العامة حتى الانتهاء من جميع الأعمال والإغلاق وإخلاء الطرف، والمواصفات العامة ومواد الردم والرصف الأسفلتي والرصف الخرساني ولوازم غرف التفتيش وصفايات المياه المستخدمة في الأعمال المدنية.

حفريات المرافق العامة

أشارت الوزارة إلى أن حفريات المرافق العامة تعدّ أحد أهم الأسباب الرئيسة في ظهور العيوب بسطح الطريق، وتدهور البنية الإنشائية للشوارع والطرق داخل المدن وخارجها حيث تؤدي الحفريات إلى حدوث شروخ في جسم الطريق وتؤثر في كامل بنيته الإنشائية ومن ثم تقليل عمره الافتراضي وكفاءته التشغيلية، وبالتالي زيادة تكاليف صيانة الطريق، مشيرة إلى أن آثار هذه الحفريات تظهر بعد إعادة الرصف وفتح الطريق أمام حركة المرور.

الأهداف من إصدار المواصفات الحديثة

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ـ توفير آلية إلكترونية محددة للإجراءات ومراحل التنفيذ

ـ توفير أداة للحد من التعارض عند تنفيذ مشاريع المرافق العامة المختلفة في الشوارع والطرق

ـ استخدام تقنيات حديثة للحفر

ـ استخدام تقنيات المعالجة للتربة الانتفاخية والمتكهفة بالحقن أو الكيماويات

ـ التأكيد على تقديم وتطبيق خطة السلامة بالموقع لحماية العمال والمنشآت المجاورة

ـ تحديد الصلاحيات والمسؤوليات في منظومة مراقبة الجودة

ـ التأكيد على ضبط جودة تنفيذ الأعمال المدنية