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أمير نجران يطلع على نتائج تدوير قيادات الكهرباء

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اطلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على نتائج تدوير قيادات شركة الكهرباء بالقطاع الجنوبي، عقب انتهاء تكليف مدير كهرباء منطقة نجران بإدارة كهرباء منطقة جازان.

جاء ذلك خلال استقبال أمير نجران في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، مدير كهرباء المنطقة محمد علي آل عتيق.

وشاهد نتائج هذه التجربة، في تقرير قدمه مدير كهرباء المنطقة، الذي بيّن أهمية هذه الخطوة في التعرف على المنظومة الكهربائية، وطرق الربط بين مناطق التوليد الرئيسة، بجانب تبادل الخبرات وآليات العمل.


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