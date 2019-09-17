جاء ذلك خلال استقبال أمير نجران في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، مدير كهرباء المنطقة محمد علي آل عتيق.
وشاهد نتائج هذه التجربة، في تقرير قدمه مدير كهرباء المنطقة، الذي بيّن أهمية هذه الخطوة في التعرف على المنظومة الكهربائية، وطرق الربط بين مناطق التوليد الرئيسة، بجانب تبادل الخبرات وآليات العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يطلع على نتائج تدوير قيادات الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.