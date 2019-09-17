99 مليونا للتحويل الكهربائي بمستشفى الأحساء الجامعي

وجه مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، تنفيذ محطة التحويل الكهربائي للمستشفى الجامعي في الأحساء، بسعة 80 ميجا وات، لتشغيل مرافق المستشفى، بقيمة 99 مليون ريالا، ويستغرق تنفيذه مدة 18 شهرا، كما أن الجامعة بصدد إنهاء إجراءات عقود الاستكمال الأخرى لمبنى المستشفى الرئيس ومبنى العيادات الخارجية كي يتم وضع خطة تنفيذية لبدء التشغيل بالتوازي مع استكمال خطة التشغيل وطرح منافسة المعدات الطبية.

وأكد المتحدث الرسمي في جامعة الملك فيصل، عبدالعزيز الحليبي، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البنية التحتية، وجار تنفيذ المرحلة الثانية منها بنسب إنجاز توازي الأعمال التنفيذية للمبنى الرئيس، والعيادات الخارجية حيث تم استكمال تنفيذ أعمال الأساسات، والحوائط الداخلية والخارجية، وتم استكمال تشطيب الواجهات الخارجية بنسبة 85 % باستخدام مواد تشطيب مرنة مقاومة للعوامل الخارجية، وبعمر افتراضي يصل 30 عامًا مع خفة الوزن، وملاءمتها للبيئة الخارجية، وتركيب الواجهات الزجاجية، والنوافذ الخارجية بنسبة 80 %، وتوريد معظم المصاعد وأنظمة التكييف والتسخين، وجار تنفيذ التمديدات الإلكتروميكانيكية، والتمديدات الطبية بنسبة 75 %، مع البدء في أعمال الردم والتسوية بمحيط المباني الجاري تنفيذها لتهيئة الموقع بالبدء في أعمال الطرق الأسفلتية والموقع العام.