تزيين شوارع وميادين أبها

فيما تم توزيع أعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات، وتركيب الإضاءات الملونة على آلاف الأمتار ليتم تزيين مداخل مدينة أبها وميادينها. يذكر أن الأمانة قد بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز احتفالات اليوم الوطني في كافة أنحاء مدينة أبها، كما سخرت بلديات المنطقة كافة قدراتها وإمكانياتها لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عسير وليد الحميدي، وذلك في إطار سعي الأمانة إلى القيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد.
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