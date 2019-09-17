أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس المنطقة

يترأس أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن مشعل، جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للعام المالي 1440 /‏‏1441، اليوم وغدا، وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة. صرح بذلك أمين عام مجلس المنطقة عسم إبراهيم الرمضي الذي أوضح أن المجلس سيستعرض في الجلستين أولويات المشاريع والبرامج والمبادرات المقترحة لبعض الإدارات الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي 1441 /‏‏1442، وتقارير لجان المجلس وعددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.



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