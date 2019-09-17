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الهجوم على معملي أرامكو موجه لاقتصاد العالم.. المسؤولية تشاركية
الدوسري أكد أن ارتفاع النفط يدق أجراس الخطر في العواصم الأوروبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الكاتب الزميل سلمان الدوسري: إن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو موجه ضد الاقتصاد العالمي، والمسؤولية تشاركية على كل الدول المتضررة.
وقال الدوسري معلقًا على بيان وزارة الخارجية، أمس الاثنين: إن لم تقم دول العالم بدورها فالسعودية قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.
كما علق على اختتام خام برنت جلسات التداول مرتفعًا بنسبة نحو 15 في المائة، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ عام 1988، بقوله: إنها قصة قصيرة تختزل صحة المنطق السعودي في التحذير من خطر إيران، وفشل الدول الغربية التي راهنت على عودتها دولة طبيعية وليست ثورة.
ورأى الدوسري أن ارتفاع النفط يدق أجراس الخطر في العواصم الأوروبية، معلقًا: “الآن فقط صحوا من غفوتهم”.
وكانت وزارة الخارجية قد أكدت أن الهجوم على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو تم بأسلحة إيرانية، مشددةً على أن المملكة ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للمشاركة في التحقيق.
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