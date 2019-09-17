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ترامب: سعر النفط بعد الهجوم على أرامكو ليس مشكلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، من أثر طفرة في أسعار النفط عقب هجمات على معملي شركة أرامكو، قائلًا: إن الأسعار لم ترتفع كثيرًا، وإن بوسع الولايات المتحدة ودول أخرى تخفيف الزيادة بالإفراج عن مزيد من المعروض.
وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أثناء لقائه بولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: لم ترتفع كثيرًا جدًّا، ولدينا احتياطيات نفطية إستراتيجية هائلة، ويمكننا الإفراج عن جزء صغير منها، والدول الأخرى بوسعها أن تكون أكثر بذلًا للنفط، وبهذا تدفعونه للانخفاض على الفور.
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