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تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بمساعدة الولايات المتحدة لحلفائها في الشرق الأوسط، بعدما اتهمت إيران بالمسؤولية عن الهجوم على معملي أرامكو.
وبحسب "رويترز"، قال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بما أننا خلال السنوات القليلة الماضية حققنا نجاحاً كبيراً في مجال الطاقة، ونحن مصدر خالص للطاقة، وأصبحنا الآن المنتج الأول للطاقة في العالم، لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا هناك عدد قليل جداً من ناقلات النفط، لكننا سنساعد حلفاءنا".
أمريكا تتعهد بمساعدة حلفائها في الشرق الأوسط بعد هجوم أرامكوصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بمساعدة الولايات المتحدة لحلفائها في الشرق الأوسط، بعدما اتهمت إيران بالمسؤولية عن الهجوم على معملي أرامكو.
وبحسب "رويترز"، قال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بما أننا خلال السنوات القليلة الماضية حققنا نجاحاً كبيراً في مجال الطاقة، ونحن مصدر خالص للطاقة، وأصبحنا الآن المنتج الأول للطاقة في العالم، لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا هناك عدد قليل جداً من ناقلات النفط، لكننا سنساعد حلفاءنا".
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
05:15 PM
"ترامب" أشار إلى اكتفاء بلاده من النفط والغاز
تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بمساعدة الولايات المتحدة لحلفائها في الشرق الأوسط، بعدما اتهمت إيران بالمسؤولية عن الهجوم على معملي أرامكو.
وبحسب "رويترز"، قال "ترامب" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بما أننا خلال السنوات القليلة الماضية حققنا نجاحاً كبيراً في مجال الطاقة، ونحن مصدر خالص للطاقة، وأصبحنا الآن المنتج الأول للطاقة في العالم، لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، وفي الواقع لدينا هناك عدد قليل جداً من ناقلات النفط، لكننا سنساعد حلفاءنا".
، أمريكا تتعهد بمساعدة حلفائها في الشرق الأوسط بعد هجوم أرامكو ،
المصدر : الخليج 365
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