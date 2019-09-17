محمد بن مسعود - الدمام - أكدت تجديد رفضها الإرهاب بجميع أشكاله دانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019، واستهدف منشأتَيْ (بقيق) و(خريص) النفطيتَيْن في المملكة العربية السعودية، ونؤكد مجددًا رفضنا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره". 17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441 12:23 AM أكدت تجديد رفضها الإرهاب بجميع أشكاله Advertisements الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو" الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو" دانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019، واستهدف منشأتَيْ (بقيق) و(خريص) النفطيتَيْن في المملكة العربية السعودية، ونؤكد مجددًا رفضنا الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره". الكلمات المفتاحية ، الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.