السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يرأس اجتماع حصر احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية



حائل 17 محرم 1441هالموافق 16 سبتمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في صالة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اليوم اجتماع حصر احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .

وفي بداية الاجتماع نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتنمية وتطوير مناطق المملكة ومنها منطقة حائل ، مؤكداً حرص سموه على متابعة إنجاز المشاريع واستفادة المنطقة وأبنائها من خدماتها.

وحث أمير منطقة حائل مقاولي المشاريع على مضاعفة الجهود لتنفيذ ماهو قائم منها والعمل على استكمال المشاريع والخدمات الأخرى.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بتنمية وتطوير المنطقة بالإضافة إلى احتياجات المنطقة من المشاريع المستقبلية التابعة للصحة وأمانة المنطقة والمياه والطرق والتعليم .

وفي ختام الاجتماع أقرت توصيات تدفع بالعمل قدماً لتنمية المنطقة بإذن الله.

// انتهى//

23:24ت م

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