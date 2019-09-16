رجال الهيئة بمكة جاهزون بفرق ميدانية للتوجيه والموعظة الحسنة

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - واس

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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة استعداداته لتنفيذ خطته للعمل الميداني في اليوم الوطني من خلال الفرق الميدانية في الأسواق والمتنزهات والمهرجانات والأماكن العامة خلال إجازة اليوم الوطني (89).

وكلّف فرع الرئاسة عدداً من الأعضاء للعمل خلال إجازة اليوم الوطني لمشاركة الجهات الأمنية في المحافظة على الآداب العامة وتوجيه الشباب بالحكمة والموعظة الحسنة والمحافظة على مقدرات البلد وواجب المواطنة الحقة.

ووجه مدير عام فرع الرئاسة العامة بمكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري جميع هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها والفرق والدوريات الميدانية خلال ساعات الاحتفالات بضرورة العمل وفق الأنظمة والتعليمات بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة والتأكيد على تواجد المصلى المتنقل في الأماكن الحيوية.

وأكد العمري أن حضور أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الميدان في مثل هذه المناسبات والقيام بواجبهم الشرعي المناط بهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحقق ما تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله مشيداً بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند.