شكرا لقرائتكم الهند عن الهجوم على معملي أرامكو: نرفض الإرهاب بجميع أشكاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-17 الهند عن الهجوم على معملي أرامكو: نرفض الإرهاب بجميع أشكاله متابعات الخليج 365 - واس أدانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم ” ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 واستهدف منشأتي (بقيق) و(خريص) النفطية في المملكة العربية السعودية ونؤكد مجدداً رفضنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.







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