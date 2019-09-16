بومبيو قريبًا في المملكة بتوجيه من ترامب

2019-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيرسل وزير خارجيته مايك بومبيو إلى المملكة قريبًا، وذلك في خضم اشتعال المنطقة بعد استهداف معملي نفط تابعين لشركة أرامكو السبت الماضي.

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وأشار ترامب إلى أنه سوف يرسل بومبيو ومعه عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية لمناقشة الملف الإيراني.

واتهم ترامب إيران بأنها ربما تكون مسؤولة عن الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة، مؤكدًا أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع إيران، لكنها مستعدة في الوقت ذاته أكثر من أي طرف آخر للدخول في صراع.