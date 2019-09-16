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شركة بيانات: مخزون الخام السعودي 73 مليون برميل أوائل سبتمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت أورسا سبيس سيستمز لبيانات الأقمار الصناعية والتحليلات، أن مخزون النفط الخام في المملكة الذي رصدته أوائل سبتمبر الجاري بلغ 73.1 مليون برميل موزعة بين ثلاثة مواقع تخزين رئيسية.
وقالت المملكة: إنها ستكون قادرة على الوفاء بطلبات عملائها، بعد الهجوم على معملين للنفط تابعتين لأرامكو، يوم السبت؛ وذلك لوفرة المخزون لديها، بحسب وكالة “رويترز”.
وأضافت الشركة أنها لاحظت في 5 سبتمبر تخزين 39.2 مليون برميل، بما يعادل نحو 60 بالمائة تقريبًا من طاقة الصهاريج في مرفأ رأس تنورة التصديري الرئيسي.
وأوضحت أن المخزون في رأس تنورة دار بين 35 و45 مليون برميل على مدى الـ12 شهرًا الأخيرة.
ورصدت الشركة 31.1 مليون برميل في ينبع في 9 سبتمبر و2.8 مليون برميل في الخفجي في 5 سبتمبر.
وأوضحت أن المخزون كان يعادل نحو 60% من طاقة الصهاريج في ينبع ونحو 25% في الخفجي، مضيفةً أن متوسط المخزون في ينبع بلغ 27.1 مليون برميل على مدار العام المنقضي.
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