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2019-09-16 التشهير بمواطن خالف ضوابط التخفيضات بالدمام متابعات الخليج 365 - الدمام Advertisements نشرت وزارة التجارة والاستثمار، حكم مخالفة تجارية لمواطن في الدمام خالف شروط وضوابط تراخيص التخفيضات. وأوضحت التجارة أن متابعات الخليج 365 محمد سعيد محمد علي مليباري تم تغريمه ماليًّا مع نشر الحكم في صحيفتين على نفقته بعد مخالفته الشروط وضوابط التخفيضات في قطاع تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة.







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