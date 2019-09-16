شكرا لقرائتكم وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-16 وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون الحوثي متابعات الخليج 365 - واس أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أنهُ رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى ديسمبر 2018م، موضحاً أنّ أغلب حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، يأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة تليها محافظة أب بواقع 74 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” عن الندوة التي نظمها تحالف رصد على هامش انعقاد الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، والتي أشار فيها إلى أن 170 ضحية توفيت بسبب التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتين و6 مسنين.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.