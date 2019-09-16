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فيديو.. كيف توصلت الأدلة الجنائية لهوية إرهابي عبر حزامه الناسف؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تعد إدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، قاعدة معلومات وراثية تكشف غموض القضايا التي تحدث في المملكة.
وفي مختبر تحضير العينات الجنائية، تم استحداث بعض التقنيات ومنها فحوصات الحمل الوراثي، وهي تحدد الشكل الظاهري للأشخاص وتحدد الأعراض للأشخاص لربط العلاقات الوراثية.
وقال مدير شعبة قواعد المعلومات الوراثية العقيد، عبيد غازي الأسعدي: إنه تم العثور سابقًا على حزام ناسف وتمكن المختصين في الإدارة من إظهار السمات الوراثية للشخص وبعدها تم تحديد هويته.
أما في الطب الشرعي، فتحدث مدير الشعبة، العقيد عبدالغني حنش الشهري، وأكد أن تقنية التشريح الافتراضي بالتقنيات المتقدمة يمكنها التعامل مع الجثة ورفع عينات منها وتحديد الإصابات فيها، وأيضًا تتبعها وتحديد أبعادها.
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