2019-09-16

ترامب: من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على معملي أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من الواضح كون إيران مسؤولة عن الهجوم على معلمي النفط التابعين لشركة أرامكو في المملكة، السبت الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق: إن بلاده مستعدة للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملي أرامكو على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.