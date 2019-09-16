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ترامب: من الواضح أن إيران مسؤولة عن الهجوم على معملي أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من الواضح كون إيران مسؤولة عن الهجوم على معلمي النفط التابعين لشركة أرامكو في المملكة، السبت الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي في وقت سابق: إن بلاده مستعدة للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشددًا على التأثير السلبي للهجمات الإرهابية التي استهدفت معملي أرامكو على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
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