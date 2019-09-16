مسؤول أمريكي: نرجح أن تكون هجمات أرامكو انطلقت من داخل إيران

2019-09-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت شبكة سي إن إن، اليوم الاثنين، عن مسؤول أمريكي قوله: إن المعلومات الاستخباراتية ترجح انطلاق الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو من داخل إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكك في نفي إيران تحمل مسؤولية استهداف منشأتي النفط في المملكة، قائلًا: “سوف نرى”.

من جانبهم، أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن تدرس تبادل المعلومات مع المملكة عقب هجوم أرامكو.

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وكان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري قد أدان “هجوم إيران على المملكة” في كلمته أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.

وقال بيري، الاثنين: إن “هذا السلوك غير مقبول”، وإن إيران “تتحمل المسؤولية عن هذا العمل”.

وأضاف: “ما من شك في أنه هجوم مدبر يستهدف الاقتصاد وسوق الطاقة العالمي”.

وقبل قليل، قالت وزارة الخارجية: إن التحقيقات الأولية أسفرت عن أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جارٍ على التحقق من مصدر تلك الهجمات.

وأكدت أن المملكة ستدعو خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، مشددةً على أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات.