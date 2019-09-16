أمير الباحة: أُثمِّن دور القيادات الإدارية المبادرة

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جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) أوضح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365» أنه سيجري التنسيق بين إمارة المنطقة وهيئة الإحصاءات العامة بخصوص إعادة النظر في العدد الفعلي لسكان الباحة، وتطلع الأمير حسام إلى إدراج أعداد أهالي منطقة الباحة ممن يقيمون في المدن الرئيسة ضمن العدد الفعلي للسكان كون الوزارات الخدمية تعتمد الميزانيات والمشاريع وفق الأعداد، مشيراً إلى أن المواطنين العاملين خارج الباحة لهم مساكن وتستهلك خدمات على مستوى الطرق والماء والكهرباء، ما يعني أنهم ضمن العدد الفعلي لسكان المنطقة، وثمَّن أمير الباحة لمديري الإدارات المبادرين بتقديم رؤى وأفكار ومقترحات تعزز التنمية، وعدَّ ما قدموه جيداً إلا أنه يتطلع منهم إلى الأكثر خصوصاً على مستوى الإنتاج وجودة الأداء.

أوضح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لـ«الخليج 365» أنه سيجري التنسيق بين إمارة المنطقة وهيئة الإحصاءات العامة بخصوص إعادة النظر في العدد الفعلي لسكان الباحة، وتطلع الأمير حسام إلى إدراج أعداد أهالي منطقة الباحة ممن يقيمون في المدن الرئيسة ضمن العدد الفعلي للسكان كون الوزارات الخدمية تعتمد الميزانيات والمشاريع وفق الأعداد، مشيراً إلى أن المواطنين العاملين خارج الباحة لهم مساكن وتستهلك خدمات على مستوى الطرق والماء والكهرباء، ما يعني أنهم ضمن العدد الفعلي لسكان المنطقة، وثمَّن أمير الباحة لمديري الإدارات المبادرين بتقديم رؤى وأفكار ومقترحات تعزز التنمية، وعدَّ ما قدموه جيداً إلا أنه يتطلع منهم إلى الأكثر خصوصاً على مستوى الإنتاج وجودة الأداء.

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