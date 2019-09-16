، "الحسان" من العراق: ما حدث في بقيق من إرهاب إيراني يستوجب وقفة العالم بأكمله ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": ما يجري امتدادٌ لما يتجرعه الشعب العراقي من إرهاب امتد 16 عاماً

أكد أحد مشايخ قبائل شمّر في العراق؛ أنَ ما حَدث من استهداف لمحطات الضخ بأرامكو السعودية هو استمرارٌ لخرق المجاميع الإرهابية المدعومة إيرانياً للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، ويجب على العالم أجمع أن يقف في وجه نظام الشر والإرهاب.

وقال الشيخ "عماد الحسان" في تصريحه لـ"الخليج 365": نُدِينُ بشدة الحادث الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق السعودية، وإن هذه الهجمات الإرهابية المتكررة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة تؤكد استمرار هذه المجاميع الإرهابية المدعومة إيرانياً خَرقها للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.

‏وأضاف "الحسان": أينما حَلَّ النظام الإيراني يَحُلُ معه الإرهاب والقتل والطائفية؛ وعلى العالم أجمع أن يقف في وجه نظام الشر والإرهاب.

وأتبع بقوله: ما يَحدُث هو امتدادٌ لما يتجرّعه الشعب العراقي من قِبل النظام الإيراني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ 16 عاماً، بل يُعتبر ذلك "الإرهاب الحقيقي" الذي فُقِدَ بسببه الأبرياء وزُرِع الرعب والتشريد في نفوس الشعب.