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"الخُبر" تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عاماً

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محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد غدٍ الأربعاء مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.


وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب السعودي، كلاً من عمان، وسوريا، وباكستان.

ويشهد الأربعاء إقامة مباراتين، حيث يواجه منتخب عمان نظيره الباكستاني في السادسة وخمس وعشرين دقيقة، فيما يلتقي الأخضر نظيره السوري في المباراة الثانية التي ستقام عند التاسعة وعشرين دقيقة.

ويتأهل متصدرو المجموعات الـ11 إلى النهائيات التي ستقام في أكتوبر المقبل، بجانب تأهل أفضل أربع ثوان.

"الخُبر" تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عاماً

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16

تنطلق بعد غدٍ الأربعاء مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.


وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب السعودي، كلاً من عمان، وسوريا، وباكستان.

ويشهد الأربعاء إقامة مباراتين، حيث يواجه منتخب عمان نظيره الباكستاني في السادسة وخمس وعشرين دقيقة، فيما يلتقي الأخضر نظيره السوري في المباراة الثانية التي ستقام عند التاسعة وعشرين دقيقة.

ويتأهل متصدرو المجموعات الـ11 إلى النهائيات التي ستقام في أكتوبر المقبل، بجانب تأهل أفضل أربع ثوان.

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16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441

10:29 PM

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تنطلق بعد غدٍ الأربعاء مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020 تحت 16 عاماً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.


وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب السعودي، كلاً من عمان، وسوريا، وباكستان.

ويشهد الأربعاء إقامة مباراتين، حيث يواجه منتخب عمان نظيره الباكستاني في السادسة وخمس وعشرين دقيقة، فيما يلتقي الأخضر نظيره السوري في المباراة الثانية التي ستقام عند التاسعة وعشرين دقيقة.

ويتأهل متصدرو المجموعات الـ11 إلى النهائيات التي ستقام في أكتوبر المقبل، بجانب تأهل أفضل أربع ثوان.

، "الخُبر" تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عاماً ،
المصدر : الخليج 365

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