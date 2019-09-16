محمد بن مسعود - الدمام - حصل اللاعب البرازيلي جوليانو محترف فريق النصر على التقييم الأسوأ في مباراة السد بحسب موقع سوفا سكور العالمي المختص بتقييم اللاعبين. وكان النصر قد ودّع البطولة الآسيوية لصالح السد القطري بعدما انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدف. وحصل جوليانو على 5.6 نقطة كأسوأ تقييم فيما حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى بواقع 7.6 نقطة. وهاجمت جماهير الفريق الحارس الأسترالي برادلي جونز بعدما فشل في التعامل مع الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفريق القطري. "جوليانو" الأسوأ في تشكيلة "النصر".. والجماهير تهاجم الحارس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16 حصل اللاعب البرازيلي جوليانو محترف فريق النصر على التقييم الأسوأ في مباراة السد بحسب موقع سوفا سكور العالمي المختص بتقييم اللاعبين. وكان النصر قد ودّع البطولة الآسيوية لصالح السد القطري بعدما انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدف. وحصل جوليانو على 5.6 نقطة كأسوأ تقييم فيما حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى بواقع 7.6 نقطة. Advertisements وهاجمت جماهير الفريق الحارس الأسترالي برادلي جونز بعدما فشل في التعامل مع الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفريق القطري. 16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 10:40 PM حصل اللاعب البرازيلي جوليانو محترف فريق النصر على التقييم الأسوأ في مباراة السد بحسب موقع سوفا سكور العالمي المختص بتقييم اللاعبين. وكان النصر قد ودّع البطولة الآسيوية لصالح السد القطري بعدما انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف لهدف. وحصل جوليانو على 5.6 نقطة كأسوأ تقييم فيما حصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى بواقع 7.6 نقطة. وهاجمت جماهير الفريق الحارس الأسترالي برادلي جونز بعدما فشل في التعامل مع الكرة العرضية التي جاء منها هدف الفريق القطري. ، "جوليانو" الأسوأ في تشكيلة "النصر".. والجماهير تهاجم الحارس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "جوليانو" الأسوأ في تشكيلة "النصر".. والجماهير تهاجم الحارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.