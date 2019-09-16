، رسميًّا.. الأهلي يكلف المحمدي بتدريب الفريق ،

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قررت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ إلغاء عقد الكرواتي برانكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف صالح المحمدي مدرب فريق الأهلي للناشئين، ومساعده محمد مسعد، بتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة التي ستبدأ بمواجهة الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هذا، وقدم الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم، بعد تكفله بالتسوية المالية المجدولة لقيمة إلغاء عقد المدرب.
رسميًّا.. الأهلي يكلف المحمدي بتدريب الفريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-16
قررت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ إلغاء عقد الكرواتي برانكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف صالح المحمدي مدرب فريق الأهلي للناشئين، ومساعده محمد مسعد، بتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة التي ستبدأ بمواجهة الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هذا، وقدم الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم، بعد تكفله بالتسوية المالية المجدولة لقيمة إلغاء عقد المدرب.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:23 PM
منصور بن مشعل يتكفل بالتسوية المالية لبرانكو
قررت إدارة نادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ إلغاء عقد الكرواتي برانكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف صالح المحمدي مدرب فريق الأهلي للناشئين، ومساعده محمد مسعد، بتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة التي ستبدأ بمواجهة الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هذا، وقدم الصائغ شكره للأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق كرة القدم، بعد تكفله بالتسوية المالية المجدولة لقيمة إلغاء عقد المدرب.
، رسميًّا.. الأهلي يكلف المحمدي بتدريب الفريق ،
المصدر : الخليج 365
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