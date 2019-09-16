، أمانة جائزة الأمير فهد للتفوق العلمي والتميز تمدِّد فترة استقبال طلبات الترشح ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للجائزة حتى تاريخ 5/ 3/ 1441هـ.
جاء ذلك في ختام اجتماعها الدوري الذي رأسه الأمين العام للجائزة، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، بحضور الأعضاء.
وأوضح الدكتور اللحيدان أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتناول سير العمل في مراحل الجائزة السابقة، والاطلاع على ما تم إنجازه منها.
وأشار إلى أن تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للجائزة جاء من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء المنطقة للمشاركة في دورتها الحالية، خاصة في ظل إضافة مجالات جديدة للجائزة.
ونوه الأمين العام بمتابعة واهتمام ودعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة، وحرصه على أن تصبح جائزته أداة فعّالة لتحسين وإدارة الحراك الإبداعي والثقافي والتنافسي بين أبناء وبنات المنطقة في المجالات كافة، ولتواكب رؤية السعودية 2030 لدعم المتفوقين والمتميزين، أفرادًا وجماعات ومؤسسات حكومية وأهلية.
16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441 10:56 PM
أعلنت أمانة جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للجائزة حتى تاريخ 5/ 3/ 1441هـ.
جاء ذلك في ختام اجتماعها الدوري الذي رأسه الأمين العام للجائزة، الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، بحضور الأعضاء.
وأوضح الدكتور اللحيدان أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتناول سير العمل في مراحل الجائزة السابقة، والاطلاع على ما تم إنجازه منها.
وأشار إلى أن تمديد فترة استقبال طلبات الترشح للجائزة جاء من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء المنطقة للمشاركة في دورتها الحالية، خاصة في ظل إضافة مجالات جديدة للجائزة.
ونوه الأمين العام بمتابعة واهتمام ودعم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة، وحرصه على أن تصبح جائزته أداة فعّالة لتحسين وإدارة الحراك الإبداعي والثقافي والتنافسي بين أبناء وبنات المنطقة في المجالات كافة، ولتواكب رؤية السعودية 2030 لدعم المتفوقين والمتميزين، أفرادًا وجماعات ومؤسسات حكومية وأهلية.
، أمانة جائزة الأمير فهد للتفوق العلمي والتميز تمدِّد فترة استقبال طلبات الترشح ،
المصدر : الخليج 365
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