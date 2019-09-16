، "يا هلا" يتفاعل مع تقرير "الخليج 365" حول "عملية تكميم تنتهي بوفاة ثلاثينية بالطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووها قدَّموا الشكر للصحيفة على تعاونها في التنسيق لمتابعة القضية

تفاعل برنامج "يا هلا" الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية مساء اليوم الاثنين مع ما نشرته "الخليج 365" يوم أمس الأحد بعنوان (إغلاق ومنع أطباء من السفر.. عملية تكميم تنتهي بوفاة ثلاثينية بالطائف).

وتفصيلاً، روى المواطن فهد، شقيق السيدة المتوفاة، تفاصيل جديدة عما تعرضت له شقيقته – رحمها الله - بأن الدكتور بالمستشفى الخاص طمأن المريضة بأن وضعها تمام؛ وعلى ضوء ذلك أجرت العملية، واشتكت قبل الخروج من آلام، فقالوا لها "طبيعي"، وبعد نحو يومين راجعت المستشفى بسبب الألم، وصرفوا لها علاجًا، وفي اليوم نفسه راجعت الطوارئ بالمستشفى نفسه، وصرفوا لها العلاج نفسه، وبدأت تصرخ من شدة الألم، وعملوا لها إشاعة، وكانت – رحمها الله - تتألم أثناء الأشعة، وتعرضت لنوبة قلبية، وتوقَّف القلب لمدة 20 دقيقة، وتم عمل إنعاش قلبي لها، وإحالتها للعناية المركزة.

وأضاف: طلبوا لها الدكتور الذي لم يكن موجودًا في ذلك الوقت، ثم استدعوا أطباء من خارج المستشفى، وقالوا يلزم للحالة تدخُّل جراحي؛ لكي يستكشفوا ما بداخل البطن، وبعد إجراء العملية وجدوا 3 لترات دم متجمعة؛ فقاموا باستئصال الطحال، وفيه وريد متجلط وبكتيريا، وبعد العملية لم تفُق المريضة، وطلبنا التحويل لأقرب مستشفى، وجاء القبول من مستشفى الهدا، ورفض المستشفى نفسه نقلها؛ لأن حالتها لا تسمح. وبعد ذلك توفيت.

وأكد أنه على الفور تم تقديم شكوى لوزارة الصحة التي كلفت موظفًا بالحضور في وقت وجيز لمباشرة الشكوى داخل المستشفى، وبالفعل تم إغلاق ملف المريضة، وبدأت إجراءات التحقيق، وما زلنا ننتظر النتائج ومحاسبة من ثبتت إدانته.

ومن ناحيته، أكد المدير العام للالتزام بوزارة الصحة عبدالمحسن العتيبي أن فِرق الالتزام بوزارة الصحة باشرت البلاغ، وتم زيارة المستشفى، والتحقق من الإجراءات الطبية والإدارية.. وقال: وقد وجدنا مخالفات عدة، والمستشفى يواجه عقوبة الإغلاق في أجزاء من المستشفى، التي ربما تمثل خطرًا على سلامة المرضى.

وأشار "العتيبي" إلى أنه فيما يخص الكادر الطبي أُجريت معهم التحقيقات الأولية، وسوف تحال جميع المخالفات الطبية التي بها مطالبة بالحق الخاص للهيئة الشرعية التي هي جهة الاختصاص في هذا الجانب. وأيضًا ستواجه المؤسسة عقوبات ستصل إلى الإغلاق والغرامات المالية بسبب مخالفات عدة مرتبة بهذه الحالة، التي من بينها عدم وجود ترخيص لإجراء عمليات السمنة.

واختتم المدير العام للالتزام بوزارة الصحة بأن الأساس في الرقابة لديهم أن يكون البلاغ حاضرًا وأفراد المجتمع مشاركين في الرقابة. وما نعمل عليه الآن هو تكثيف الزيارات الرقابية لما يخدم ويضمن سلامة المريض أولاً. ونحن نعمل أيضًا على ردع المخالف بالأنظمة وبالعقوبات المنصوص عليها. والعقوبات تتوالى مع جسامة المخالفة. وإن ما حدث بهذا المستشفى مخالفة جسيمة، وهي متابَعَة من جميع قيادات وزارة الصحة، وعلى رأسهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة. وما سيواجهه المستشفى سوف يكون موازيًا لهذا الحدث الجسيم.

وفي نهاية البرنامج قدم الإعلامي مفرح الشقيقي الشكر لصحيفة "الخليج 365" على تعاونها في التنسيق لهذه القضية، وظهورها مع برنامج يا هلا.