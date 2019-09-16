بالصور: أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف

أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير مشاري بن محمد بن عياف آل مقرن، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض .

وأدى الصلاة مع سموه، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان والأمير عبدالعزيز بن محمد عياف والأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وأبناء الفقيد، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.