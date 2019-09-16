تعرف على جدول التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

أكد مركز قياس أنه سيتم حصر التسجيل في اختبار كفايات المعلمين لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين وذلك نظرًا للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في الاختبار المعلمين.
وقال المركز إنه سيتاح لاحقًا لبقية المتقدمين التقديم في اختبار كفايات المعلمين حسب المواعيد التالية:
- سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 2019/9/16م
- سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 2019/9/24م
- سيتاح التسجيل في اختبارات المعلمين والمعلمات لبقية المتقدمين في 2019/10/8م
وأوضح أنه سيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي، مشير إلى أنه يمكن التسجيل من خلال شاشة “الاختبارات المتاحة للتسجيل” بعد تسجيل الدخول على ملف المتقدم، حيث سيتاح التسجيل لهذه الاختبارات في 2019/9/24. ونوه قياس إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمة، وليست لمن هم على رأس العمل، أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28. وكان مركز قياس أعلن اليوم عن بدء التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات للعام الحالي 1441/2019، وفتح رابط التسجيل في اختبار كفايات للرجال اليوم الاثنين بتاريخ 16 سبتمبر 2019، ضمن فترة التسجيل للمرحلة الأولى، واستكمال تسجيل اختبار كفايات المعلمات “للنساء” في تاريخ 24 سبتمبر الجاري. ويمكن التسجيل في اختبار قياس المعلمين للرجال اليوم للعام 1441-2019 من الرابط: (هنا).
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