نصائح لتقليل استهلاك المكيف للكهرباء

قدمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، بعض النصائح لضبط استهلاك المكيفات وعدم استهلاك الكهرباء بشكل كبير. وأوضحت الحملة أنه يجب اختيار السعة المناسبة للمكان المراد تكييفه، مع تثبيت درجة حرارة التكييف عند 24 درجة مئوية. ولفتت إلى ضرورة تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف كل أسبوعين، مع صيانته وفحصه بشكل دوري.

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